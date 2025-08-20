Messina: interventi di scerbatura, potatura e spazzamento, la viabilità in città

StrettoWeb

Da mercoledì 27 sino a venerdì 29 agosto, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura, potatura e spazzamento alberature in alcuni tratti di strade a Fondo Fucile: vie Socrate, Evemero da Messina e Zenone, entrambi i lati. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.