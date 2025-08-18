Messina: interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche

StrettoWeb

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Nicola Fabrizi, Ugo Bassi, XXVII Luglio e Piazza Cairoli. Pertanto, da lunedì 25 agosto, sino al 26/09/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato sud di via Fabrizi, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Ugo Bassi; b) lato ovest di via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra via XXVII Luglio e Piazza Cairoli; c) lato nord di via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Ugo Bassi; d) lato est di Piazza Cairoli, nel tratto compreso tra le vie XXVII Luglio e Nicola Fabrizi.

Istituire inoltre in via XXVII Luglio, tra Piazza Cairoli e via Ugo Bassi, a circa metà isolato, il divieto di sosta, 0-24, entrambi i lati, con zona rimozione coatta, e il restringimento della carreggiata per permettere l’esecuzione di un punto di collegamento alla rete idrica secondaria; in via Nicola Fabrizi, tra Piazza Cairoli e via Ugo Bassi, a circa metà isolato, il divieto di sosta, 0-24, entrambi i lati, con zona rimozione coatta, e il restringimento della carreggiata per permettere l’esecuzione di un punto di collegamento alla rete idrica secondaria; il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati.

Il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.