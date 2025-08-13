Messina, incontro a Palazzo Zanca sulla manutenzione del verde pubblico

StrettoWeb

Si svolgerà oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 10.00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa convocata dall’Amministrazione comunale di Messina e dalla società MessinaServizi Bene Comune. L’incontro sarà l’occasione per fornire un aggiornamento sulle attività portate avanti in materia di manutenzione del verde pubblico e per illustrare le prossime fasi operative del programma di interventi.