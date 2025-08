Messina, il 7 agosto l’opera teatrale “La Ballata dei rinnegati”

StrettoWeb

Domani, giovedì 7 agosto alle ore 21.00 al Monte di Pietà, nell’ambito della rassegna di eventi promossa dalla Fondazione Messina della Cultura, in sinergia con il Comune di Messina e la Città metropolitana di Messina andrà in scena La Ballata dei rinnegati, di Dario Tomasello, con Gaspare Balsamo, Maria Rita Chierchia e Luigi Soraci assistente alla regia. La Ballata dei Rinnegati è un lavoro inedito, diviso in due atti.

Nel primo, un pescatore di Scopello che ha partecipato, sotto precetto militare, come ausiliario alla battaglia di Lepanto sequestra un marinaio ottomano e lo porta a casa propria, dove vive con una governante napoletana salvata da un naufragio al largo di Castellammare di Stabia. Il marinaio ottomano si rivelerà non solo un personaggio di rango della flotta turca a Lepanto, ma anche un celebre rinnegato, rapito dai pirati barbareschi in Sicilia da ragazzino. Nel secondo atto, la vicenda si capovolge completamente. Dopo alcuni anni, infatti, il pescatore è stato catturato da una galea ottomana e portato nel Palazzo del Bey di Algeri, che sorprendentemente si scopre essere il marinaio sequestrato in precedenza dal pescatore.