Messina, Gioveni e Danzi: “si verifichi la potabilità dell’acqua nel nuovo Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse”

Gioveni e Danzi: "ci sono giunte segnalazioni dal nuovo Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse di acqua corrente giallastra e chiederemo oggi stesso ad Amam di verificarne la potabilità"

Acqua giallastra Messina
“Ci sono giunte segnalazioni dal nuovo Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse di acqua corrente giallastra e chiederemo oggi stesso ad Amam di verificarne la potabilità”. A pronunciarsi così sono il consigliere comunale Libero Gioveni e il vicepresidente della 2^ Circoscrizione Giovanni Danzi, entrambi di Fratelli d’Italia, che hanno anche ricevuto delle foto dimostrative. “Oggi stesso in quarta Commissione consiliare – spiega Gioveni – ospiteremo i vertici Amam e, anche per conto del collega Danzi, chiederò spiegazioni. Le segnalazioni – proseguono i due consiglieri – provengono soprattutto da via delle viole, via delle rose e via dei ciclamini”.

“Qualche residente addirittura – evidenziano i due esponenti di FdI – per mitigare il disagio e quindi il rischio, si è dovuto fare installare a proprie spese dei filtri che in qualche modo riescono a rendere l’acqua più limpida e salubre. Naturalmente la nostra non vuole rappresentare né una sentenza né una condanna contro Amam – concludono Gioveni e Danzi – ma una formale richiesta di verifica della potabilità dell’acqua per tutto il PdZ di Santa Lucia e dintorni al fine di rassicurare i residenti per un utilizzo sicuro del prezioso liquido”.

