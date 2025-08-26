Messina, Gioveni e Danzi: “si verifichi la potabilità dell’acqua nel nuovo Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse”

StrettoWeb

“Ci sono giunte segnalazioni dal nuovo Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse di acqua corrente giallastra e chiederemo oggi stesso ad Amam di verificarne la potabilità”. A pronunciarsi così sono il consigliere comunale Libero Gioveni e il vicepresidente della 2^ Circoscrizione Giovanni Danzi, entrambi di Fratelli d’Italia, che hanno anche ricevuto delle foto dimostrative. “Oggi stesso in quarta Commissione consiliare – spiega Gioveni – ospiteremo i vertici Amam e, anche per conto del collega Danzi, chiederò spiegazioni. Le segnalazioni – proseguono i due consiglieri – provengono soprattutto da via delle viole, via delle rose e via dei ciclamini”.

“Qualche residente addirittura – evidenziano i due esponenti di FdI – per mitigare il disagio e quindi il rischio, si è dovuto fare installare a proprie spese dei filtri che in qualche modo riescono a rendere l’acqua più limpida e salubre. Naturalmente la nostra non vuole rappresentare né una sentenza né una condanna contro Amam – concludono Gioveni e Danzi – ma una formale richiesta di verifica della potabilità dell’acqua per tutto il PdZ di Santa Lucia e dintorni al fine di rassicurare i residenti per un utilizzo sicuro del prezioso liquido”.