Messina, domani la consegna dei lavori all’Arco di Cristo Re: al via il restauro di uno dei simboli della città

StrettoWeb

Si terrà domani, giovedì 28 agosto alle ore 10.00, presso l’Arco di Cristo Re, a Messina, la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di restauro di uno dei monumenti più significativi della città, incastonato nella storica cinta muraria cinquecentesca voluta da Carlo V. L’incontro, aperto alla stampa, vedrà la partecipazione del Sindaco Metropolitano Federico Basile e del Direttore Generale Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici di Palazzo dei Leoni e ai rappresentanti dell’impresa incaricata degli interventi. Sarà l’occasione per illustrare le operazioni che prenderanno il via nei prossimi giorni.

L’intervento, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, segna un passo importante nella valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino. Restituire l’Arco di Cristo Re alla comunità significa non solo preservare la memoria storica del territorio, ma anche promuovere la sua bellezza e attrattività turistica.

I lavori, finanziati con fondi PNRR per un totale di 500.000 euro, avranno una durata prevista di sei mesi. Il progetto prevede una serie di interventi mirati: dalla rimozione delle protezioni e dalla pulizia della struttura, al consolidamento degli intonaci e delle lesioni, fino al restauro della volta e del camminamento superiore. L’obiettivo è rendere nuovamente accessibile uno degli scorci più suggestivi della città, valorizzandolo come luogo di memoria e bellezza. Un appuntamento, dunque, che segna l’inizio di un percorso di rinascita per uno dei simboli più amati di Messina.