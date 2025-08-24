Messina, disservizi idrici nella zona Sud della città

Amam Messina informa “la cittadinanza che, a seguito di una perdita riscontrata sulla linea di pompaggio Casalotto, in corrispondenza dell’ingresso autostradale di San Filippo, si procederà ad un intervento di riparazione. Durante i lavori potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone: San Filippo Casalotto, San Filippo Vecchio, Baglio, Piano Stella“.
A supporto dell’utenza, in caso di necessità, sarà attivato un servizio aggiuntivo di autobotte. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584.