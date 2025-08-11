Messina, Democrazia Partecipata: l’avviso della II Municipalità

StrettoWeb

Il Consiglio della Terza Municipalità, nell’esercizio della funzione di dare diffusione dell’informativa, avvisa la cittadinanza che il Comune di Messina ha approvato la procedura inerente gli interventi di Democrazia Partecipata 2025, come previsto dal Regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio n. 215 del 30 giugno 2023, in attuazione dell’art. 6 della L.R. 5/2014 e successive modifiche. La Democrazia partecipata è uno strumento che mira a creare una società più inclusiva e democratica, dove i cittadini non sono semplici spettatori, ma attori protagonisti nella vita politica e sociale, attraverso un contributo diretto nella costruzione di una città più vicina alle esigenze di ciascuno. In particolare verrà utilizzata la quota del 2% delle somme trasferite alla Regione Siciliana per l’anno 2025 di un fondo pari ad €. 112.664,55, di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014.

Tutti i cittadini, le associazioni, i comitati e gli enti con sede operativa nel Comune di Messina potranno proporre progetti per migliorare la città, scegliendo tra sei aree tematiche:

Ecologia, ambiente, decoro urbano, sanità; Opere pubbliche e rigenerazione urbana; Politiche giovanili, scolastiche, sociali, pari opportunità; Politiche culturali, sportive e promozione turistica; Cura dei beni comuni; Viabilità, mobilità e innovazione tecnologica.

I soggetti interessati potranno inviare le proposte entro le ore 23.59 del 31 agosto 2025, esclusivamente per interventi su beni comunali e relativi alla realizzazione di opere o all’acquisto di beni durevoli.

I cittadini potranno presentare una sola proposta, compilando l’apposita scheda disponibile sul sito istituzionale del Comune attraverso SPID o CIE, all’indirizzo “https:serviziweb.comune.messina.it/inserisciProposta.php” oppure tramite PEC, o consegnandola all’Ufficio elettorale di Palazzo Zanca ovvero presso la sede circoscrizionale della Terza Municipalità nei giorni di ricevimento al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Le proposte, come formulate, saranno ordinate e rappresentate in un unico documento denominato “Documento sulla Partecipazione” predisposto a conclusione della fase di valutazione, che sarà poi esitato dalla Giunta Comunale. Il Documento verrà approvato entro il 15 Ottobre e conterrà le proposte ammesse alla Democrazia Partecipata a Messina soggette a votazione pubblica.