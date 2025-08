Messina: a Villa Dante la presentazione del concerto Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay

StrettoWeb

Si terrà domani, giovedì 7 agosto, alle ore 12.00, presso il Centro “ESISTO”, all’interno di Villa Dante a Messina, la conferenza stampa di presentazione del concerto Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay, previsto per sabato 9 agosto, alle ore 21.00 presso l’Arena Villa Dante, nell’ambito del cartellone “E-state a Messina 2025”. Alla conferenza interverranno l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e la Presidente dell’ azienda Messina Social City, cui prenderà parte Tim Owens, cantante e frontman del progetto Earth, Wind and Fire Experience.

Il concerto è promosso dalla SDS Eventi, con il patrocinio del Comune di Messina e il sostegno dell’Amministrazione comunale, che nell’allestimento del cartellone estivo 2025, conferma il proprio impegno nel valorizzare e supportare le associazioni e le realtà territoriali che promuovono iniziative culturali, musicali e sociali a beneficio della comunità cittadina.

Chi è Tim Owens

Tim Owens, voce ufficiale della Earth, Wind and Fire Experience, è stato scelto da Al McKay nel 1996 per la sua straordinaria affinità stilistica con le armonie vocali della formazione originale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale quali Michael Jackson, Rod Stewart, Patti Austin, Faith Hill, Bebe Winans, Gerald Albright, Dave Koz e K-Ci and JoJo, distinguendosi per una vocalità potente, elegante e apprezzata a livello internazionale. Al termine dell’incontro sarà possibile realizzare interviste con l’artista, grazie alla presenza di un interprete qualificato.