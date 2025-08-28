Messina, chiusura temporanea della SP55 per il collaudo del cavalcavia autostradale

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina prosegue con costanza nella gestione della rete viaria, confermando l’impegno per la sicurezza stradale e la corretta esecuzione degli interventi infrastrutturali.

In tale contesto, è stata disposta la chiusura temporanea al transito della strada provinciale 55 “San Martino di Spadafora”, in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 3, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 29 agosto. La misura, adottata su richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, si rende necessaria per l’esecuzione di ulteriori prove tecniche finalizzate al collaudo amministrativo dell’opera. Il provvedimento riguarda entrambi i sensi di marcia, in prossimità del chilometro 0+700, e resterà in vigore fino al completamento delle attività previste.

L’amministrazione metropolitana, responsabile della viabilità ordinaria sul tratto interessato, ha predisposto l’installazione di segnaletica provvisoria per informare gli automobilisti e indirizzarli verso percorsi alternativi, riducendo al minimo i disagi per la circolazione.

Le parole di Basile

“La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresentano priorità per la nostra amministrazione. La collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane consente di coniugare interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di limitare l’impatto sulle attività quotidiane degli utenti. Invitiamo tutti alla massima collaborazione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche”.

Il cavalcavia n. 3, situato lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo, era stato sequestrato nel 2020 a causa di gravi criticità strutturali. L’infrastruttura è stata successivamente demolita e ricostruita dal Consorzio Autostrade Siciliane, con un investimento superiore a 2,5 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il nuovo impalcato, lungo 80 metri e realizzato in acciaio e calcestruzzo, è stato progettato per garantire elevati standard di sicurezza e funzionalità. La riapertura definitiva al traffico è avvenuta l’8 agosto 2025, ma le prove tecniche in corso rappresentano un passaggio necessario per la conclusione dell’iter amministrativo