Messina, il Cavallotti diventa più accogliente e accessibile: nuovi servizi igienici e pedana per persone con disabilità

Quattro bagni autopulenti, di cui uno destinato a persone con disabilità, nuova segnaletica orizzontale e nuova grafica nelle pareti. Da oggi, il parcheggio Cavallotti diventa ancora più accogliente e accessibile, grazie ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria disposti dal management di ATM Messina. “Questa struttura si trova in una posizione strategica e l’Atm, in sinergia con il Comune, continua ad investire risorse per valorizzarlo al meglio, rendendolo sempre più funzionale, sia come terminal degli autobus sia come parcheggio multipiano”, dichiara il vicesindaco Salvatore Mondello.

“La realizzazione dei nuovi servizi igienici all’interno di questo parcheggio testimonia l’attenzione dell’Azienda Trasporti nei confronti non solo dei propri dipendenti ma anche dell’intera cittadinanza. I bagni autopulenti a disposizione di tutti i cittadini sono un servizio importantissimo in una struttura di queste dimensioni collocata in una zona nevralgica della città. In questi anni, il parcheggio Cavallotti è diventato un punto di riferimento per tanti messinesi e ATM è impegnata ad apportare costanti migliorie”, conclude il presidente dell’Azienda Trasporti Carla Grillo, che stamattina si è recata sul posto e ha fatto il punto sui lavori eseguiti.