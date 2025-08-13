Messina, Carreri precisa: “nei torrenti Bordonaro, Zaera e Gazzi non è stato riscontrato alcuno sversamento”

StrettoWeb

“A seguito delle recenti segnalazioni diffuse dal consigliere comunale Libero Gioveni ed in considerazione della gravità dei fatti esposti, si precisa che le verifiche effettuate immediatamente dagli uffici competenti hanno dato esito negativo. Nei torrenti Bordonaro, Zaera e Gazzi non è stato riscontrato alcuno sversamento come segnalato”, è quanto afferma l’assessore Nino Carreri. “Le attività di manutenzione e pulizia della rete fognaria cittadina sono costanti e programmate, e non solo interventi straordinari dovuti ad emergenze. Esse comprendono: la pulizia periodica delle condotte fognarie; la manutenzione degli impianti di sollevamento; il monitoraggio costante nei torrenti. Tutti gli interventi vengono eseguiti con tempestività, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alle prescrizioni ambientali e sanitarie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema fognario cittadino“, rimarca Carreri.

“Nel ritenere doveroso ringraziare ogni singolo cittadino, ed a maggior ragione i consiglieri, attente sentinelle del territorio – conclude l’assessore Nino Carreri- raccomando sempre di verificare scrupolosamente le situazioni denunciate provvedendo innanzitutto a segnalare agli uffici e non solo sui social quanto rilevato. Tale metodo aiuta Amam ad individuare le criticità e ad affrontarle evitando pericolosi allarmismi”.