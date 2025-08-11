Messina, a Camaro Superiore serata di festa e cultura: con Mata e Grifone si celebra la tradizione

StrettoWeb

Camaro Superiore ha vissuto ieri una serata straordinaria all’insegna della tradizione, dell’intrattenimento e della partecipazione popolare. Piazza Fazio si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo centinaia di cittadini per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Protagonisti della serata sono stati i maestosi Giganti, simbolo identitario della nostra cultura, che hanno sfilato tra applausi e meraviglia. A seguire, il comico Sasà Salvaggio ha regalato momenti di allegria e risate, mentre il cantante Natale Munaò ha emozionato il pubblico con un repertorio che ha fatto vibrare le corde della memoria collettiva.

“Si comunica che i Giganti resteranno a Camaro Superiore anche nella giornata odierna. Il trasferimento avverrà domani mattina, contrariamente a quanto erroneamente riportato da RTP nel telegiornale di ieri.. Nella qualità di Consigliere di quartiere, ma anche da cittadino nato e cresciuto nel villaggio di Camaro, esprimo profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la risposta entusiasta della comunità. Camaro ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo vivo, ricco di storia e capace di unire generazioni diverse attorno ai valori della condivisione e dell’identità” afferma Nunzio Signorino, Consigliere di Quartiere. “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata e a tutti i cittadini che con la loro presenza hanno reso questo momento indimenticabile”.