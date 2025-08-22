Messina, Cacciotto sulla strada di collegamento Bisconte – Catarratti: “dal 2023 priva di segnaletica stradale”

StrettoWeb

“Era il 12 febbraio 2023, giorno della consegna delle opere relative al torrente Bisconte Catarratti. Così recitava parte del comunicato stampa del Comune di Messina: “La disponibilità dell’uso dell’opera nella sua completezza prima del collaudo definitivo si ritiene necessaria ed urgente al fine di potere assicurare la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza”. Queste le motivazioni, oggetto della richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale all’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione siciliana”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.

“Orbene, da quel famoso 12 febbraio 2023, a parte tutte le vicende che hanno interessato l’opera, nonostante le richieste avanzate in più occasioni anche dal Consiglio della Terza Municipalità, nonostante l’ Amministrazione Comunale richiedesse l’opera addirittura prima del collaudo per garantire la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dopo 2 anni e mezzo non è stata realizzata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Stamattina ho trasmesso una nota all’ Amministrazione Comunale chiedendo per l’ennesima volta di predisporre tutto quanto necessario per dotare la lunghissima arteria stradale di segnaletica per garantire la giusta sicurezza agli utenti della strada”, conclude Cacciotto.