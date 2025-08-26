Messina: arrivata al Porto la Msc World Europa, era rimasta bloccata per un’avaria

StrettoWeb

E’ arrivata al Porto di Messina la nave da crociera Msc World Europa che era rimasta ieri bloccata al largo dell’isola di Ponza a causa di un’avaria con a bordo circa 8.500 persone tra turisti e membri dell’equipaggio. Dopo una sosta a Napoli la nave ha ripreso il viaggio verso lo Stretto. La nave è rimasta senza propulsione per quasi 10 ore ma a bordo non ci sono stati particolari problemi tanto che poi il tutto è tornato alla normalità.