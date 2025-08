Messina, l’on. Antonio De Luca annuncia: “istituita la Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale”

StrettoWeb

È stata ufficialmente istituita la Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale del DSM dell’ASP di Messina. Questo importante provvedimento è stato adottato con una delibera aziendale, su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. La nascita di questo significativo organismo partecipativo è il risultato dell’impegno assunto in occasione dell’incontro pubblico promosso dall’on. Antonio De Luca (M5S) e svoltosi lo scorso aprile, dedicato alle criticità e prospettive del sistema di salute mentale nel territorio messinese, nell’ambito di un percorso di monitoraggio sullo stato attuativo del Budget di salute in tutte e nove le Asp siciliane. Un’iniziativa che ha visto anche la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori sanitari e rappresentanti delle Istituzioni.

Le parole dell’on. De Luca

“La costituzione della Consulta rappresenta un traguardo importante – dichiara l’on. Antonio De Luca – e allo stesso tempo un punto di partenza. Restituire voce a chi vive direttamente l’esperienza della sofferenza psichica e ai loro familiari, significa costruire una sanità più vicina alle persone, più giusta e più equa. L’ascolto e la partecipazione devono diventare parte integrante dei percorsi di cura”. La Consulta ha come obiettivo quello di essere uno spazio permanente di confronto e proposta tra il Dipartimento di Salute Mentale, gli utenti e le loro famiglie, per contribuire alla programmazione e al miglioramento dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, inclusione e centralità della persona.

“Ringrazio Pippo Rao, Direttore del DSM, il Direttore Generale Giuseppe Cuccì e l’intero management dell’ASP di Messina, per aver dato seguito con tempestività e concretezza a un impegno condiviso. Continuerò a seguire con attenzione questo percorso, che ritengo fondamentale per rafforzare i diritti delle persone con disagio psichico e per costruire una rete territoriale sempre più forte e solidale”, conclude il deputato messinese.