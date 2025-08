Messina, al Monte di Pietà la rassegna “Festival delle Arti e del Pensiero”

StrettoWeb

Il cartellone di appuntamenti estivi promossi dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Messina, prosegue con l’evento in programma domenica 3 agosto, alle ore 21.00, al Monte di Pietà di via XXIV Maggio, nell’ambito della rassegna “Festival delle Arti e del Pensiero”. Sarà rappresentato Dissonorata – Delitto d’onore in Calabria, di e con Saverio La Ruina. Vincitore di numerosissimi premi tra cui l’Ubu come migliore attore e miglior nuovo testo italiano, il Premio Hystrio, il Premio Ugo Betti, il Premio Matteotti, lo spettacolo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione della donna in generale partendo dalla “piccola” ma emblematica storia di una donna calabrese. Parlando del proprio villaggio, parla della condizione della donna nel villaggio globale. Nello spettacolo risuonano molteplici voci di donne. Voci di donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche delle amiche… E tra queste una in particolare.

La “piccola”, tragica e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal suo racconto emerge una Calabria che anche quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi grotteschi e surreali, talvolta perfino comici, sempre sul filo di un’amara ironia. Saverio La Ruina, attore e drammaturgo calabrese, porta in scena un’illuminante testimonianza antropologica, uno spettacolo ormai diventato un cult della drammaturgia contemporanea.