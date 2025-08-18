Messina, a Torre Faro la festa patronale di Santa Maria della Lettera

StrettoWeb

Grandi festeggiamenti a Messina per la festa patronale di Santa Maria della Lettera a Torre Faro con le vie adiacenti alla Chiesa illuminate per le celebrazioni. “Tanti fedeli hanno partecipato, ieri, alla celebrazioni eucaristica e successivamente alla Processione. Questi momenti di devozione rafforzano il senso di appartenenza e ci ricordano quanto sia importante custodire la nostra identità culturale e spirituale”, è quanto ha affermato il sindaco di Messina, Federico Basile, accompagnato dall’assessore Finocchiaro.

“Ringrazio tutti coloro che, con entusiasmo e passione, hanno reso speciale questa giornata di preghiera e convivialità”, conclude il primo cittadino della città dello Stretto.