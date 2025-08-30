Basket, Master Fip Calabria per allenatori del settore giovanile: a Reggio al via il secondo modulo con docenti di livello nazionale

StrettoWeb

Prosegue il percorso di alta formazione promosso dal Comitato Regionale Fip Calabria per gli allenatori del settore giovanile. Stamattina, sabato 30, e domenica 31 agosto il PalaLumaka di Reggio Calabria gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Laganà, ospiterà il secondo modulo del Master di Alta Formazione Cna, appuntamento riservato ai tecnici iscritti ma aperto anche come uditori ai tesserati Cna della Calabria.

Il programma vedrà protagonisti docenti di assoluto rilievo: l’allenatore nazionale della Fulgor Fidenza Stefano Bizzozi, il metodologo dell’Università di Catania Maurizio Messina, il formatore nazionale Gianni Tripodi e il preparatore fisico territoriale Valerio Tolomeo. “La crescita dei nostri allenatori è il primo passo per la crescita dei nostri ragazzi e del movimento – dichiara il presidente Fip Calabria Paolo Surace –. Con questo Master vogliamo offrire strumenti e competenze di alto livello, convinti che investire nella formazione significhi investire nel futuro del basket calabrese”.

Dopo il positivo riscontro del primo appuntamento, il Master si conferma un progetto innovativo e strutturato, pensato per dare risposte concrete alla necessità di una formazione continua. L’obiettivo è quello di offrire agli allenatori non soltanto nozioni tecniche e tattiche, ma anche strumenti metodologici e pedagogici utili a guidare i giovani nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Il progetto è coordinato dalla responsabile Cna Calabria Simona Pronestì, che insieme al settore tecnico regionale ha fortemente voluto un’iniziativa capace di mettere al centro gli allenatori, figure fondamentali per lo sviluppo dei giovani cestisti e per la diffusione della cultura sportiva sul territorio.