Marco Belinelli si ritira dal Basket: è stato l’unico italiano a vincere l’NBA

Marco Belinelli si ritira dal Basket, a 39 anni. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è arrivata anche l’ufficialità. E’ stato lui stesso ad annunciarlo, sui social: “ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena”.

Capitano della Virtus, con cui due mesi fa ha vinto il terzo scudetto della sua carriera, vanta una carriera di oltre vent’anni, di cui tredici in NBA. Campione con i San Antonio Spurs nel 2014, è stato l’unico italiano a poter vantare il massimo titolo americano di Basket. Nel 2020 è tornato a Bologna, da cui era partito per andare in America.