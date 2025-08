Mannoli, mostra di pittura e presentazione del libro di Ermanno Accardi “Io sono mia figlia”

StrettoWeb

Sabato 2 agosto, alle ore 18, nel giardino del B&B Blu Ortensia di Mannoli, alla presenza del Sindaco Dr. Francesco Malara, si è svolto il primo incontro culturale del programma estivo del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Elisabetta Felletti, titolare della struttura, ha organizzato e presentato la serata, all’insegna della pittura e della scrittura. Le tele della mostra collettiva disposte sui muri, per tutto il perimetro del giardino, insieme alle rigogliose ortensie blu e viola hanno reso un effetto scenico assai coinvolgente che il numeroso pubblico ha molto gradito. Le pittrici si sono raccontate. Carmela Mafrica ha reso partecipe l’uditorio della sua lunga carriera artistica, citando vari riconoscimenti in campo nazionale e internazionale; ha poi spiegato di come la sua arte sia anche uno strumento per diffondere la cultura grecanica di cui, orgogliosamente, fa parte.

La giovane Roberta Fiorito ha illustrato le varie tappe del proprio percorso artistico. Dalla Street Art (suo il murales sulla via marina bassa di Reggio Calabria) è tornata alla pittura su tela utilizzando una tecnica particolare con pigmenti metallici che, una volta arrugginiti, simboleggiano condizioni emotive di blocco. La pittrice Francesca Perina partita dagli acquerelli, è passata alla figura umana per poi approdare all’astrattismo che le ha consentito una maggiore libertà di espressione. Di Adele Canale, hanno parlato i coloratissimi fiori, presenti nei suoi quadri che hanno trasmesso profonde emozioni.

La presentazione del libro di Ermanno Accardi “Io sono mia figlia”

È stata poi la volta della presentazione del libro di Ermanno Accardi dal titolo: “Io sono mia figlia”, edito nel 2023 da Milano Meravigliosa. L’autore, siciliano di nascita, milanese di adozione, è laureato in scienze politiche. Giornalista professionista, in 38 anni di professione si è occupato di: esteri, cronaca, sport, musica, cultura, spettacolo, costume, televisione, a livello locale e nazionale per Rete A, Mediaset, MTV, All Music e Repubblica TV. È organizzatore di eventi di comunicazione. La conversazione è stata condotta, con toni misurati e delicati, da Mimma Vitale, in questa veste, per la prima volta.

Il tema dell’amore incondizionato di un padre

Un libro autobiografico che tratta dell’amore incondizionato di un padre verso la propria figlia. Ermanno è un padre avanti con gli anni rispetto a una bimba piccola da qui la sua angoscia, la sua corsa contro il tempo. L’autore parla anche di rinuncia. Trascorrere tutto il tempo con la propria figlia diviene prioritario, così anche la professione sarà vissuta in modo diverso. In un’epoca di narcisismo sfrenato, questo libro, sicuramente controcorrente, scritto con grande sensibilità e delicatezza, è davvero un gioiello prezioso. Questo libro è un breviario di modalità di comportamento, sulla base dell’esperienza di vita dell’autore, da lasciare alla figlia e anche ai lettori.

Il legame profondo tra padre e figlia

La figlia, Lucrezia, dai bellissimi occhi chiari e una massa di lunghi capelli neri, presente all’incontro, seduta accanto al padre, non lo ha lasciato un attimo. Nonostante i suoi 8 anni ha seguito tutto l’incontro, senza mostrare alcuna stanchezza. Un legame profondo tra loro, fatto di fisicità e di sguardi complici. Ermanno, grande comunicatore, in un crescendo fortemente empatico ha coinvolto l’attenzione dell’uditorio, alternando momenti di emozione e commozione, a spunti di autoironia. L’autenticità e la sincerità che trasparivano dalle sue risposte rendevano ancor più l’idea della profondità della sua personalità.

Il Sindaco ha tratto le conclusioni complimentandosi con l’autore per la scorrevolezza e fluidità della sua scrittura. Si è infine soffermato su come Ermanno intenda il ruolo del giornalista che deve essere di opposizione; solo con “la schiena dritta” si può essere liberi di esprimere le proprie opinioni. Ermanno si è poi intrattenuto a lungo a chiacchierare con il pubblico. Un pomeriggio veramente denso di ricche e belle emozioni positive.