Lo volevano le big di Serie A, ma Leoni va al Liverpool: quand’è che abbiamo iniziato a perdere i nostri talenti?

StrettoWeb

Ha impressionato tutta Italia. Le big della Serie A lo avevano messo da tempo sul taccuino. C’era chi faceva la conta dei milioni, chi studiava la strategia migliore, chi voleva trattare il prezzo. Piaceva Milan, Inter e Juventus. Forse non così tanto però. Perchè Giovanni Leoni è un nuovo calciatore del Liverpool. I ‘Reds’ hanno rotto gli indugi spezzando l’equilibrio immobile delle italiane: 35 milioni sul piatto per il Parma (10% alla Sampdoria) e una percentuale sulla futura rivendita. Concorrenza sbaragliata, emiliani accontentati, il calciatore vola in Premier League.

Leoni al Liverpool: Milan, Inter e Juventus restano a guardare

La Serie A perde un altro giovane talento. E, questa volta, le big italiane non hanno scuse. Leoni piaceva a tutte, soprattutto, serviva a tutte. Il Milan, con una profonda carenza di italiani in rosa e ben noti problemi difensivi, ha appena ceduto Thiaw incassando 38 milioni e ha virato su De Winter del Genoa, più ‘pronto’ ma soprattutto meno costoso (20 milioni). L’Inter ha Chivu in panchina, che ha allenato Leoni al Parma, deve pensare a nuovi giovani per sostituire i vari Acerbi, Darmian e De Vrij. La Juventus è, da due anni, alla disperata ricerca di un centrale difensivo da affiancare a Bremer e si accontenta di profili come Kelly, panchinaro del Newcastle.

Qualcuno obietterà: 35 milioni sono tanti per un 18enne con 17 presenze in Serie A. Vero. Come erano tanti i 4.8 milioni spesi dal Parma per prenderlo dalla Sampdoria dopo una stagione di Serie B. Anche in quel caso, le big italiane si sono tenute alla larga preferendo parametri zero e stranieri. Oggi il Parma piazza una grande plusvalenza, Leoni vale circa 7 volte di più rispetto all’anno scorso e, soprattutto, dimostra di avere maturità e qualità non comuni a un 18enne.

Un’occasione persa. Quel che è peggio? Si tratta dell’ennesimo calciatore italiano, talentuoso e in rampa di lancio che lascia il nostro campionato. Era già successo a Verratti e Donnarumma direzione PSG; a Tonali, Calafiori, Udogie e Vicario in Premier League; al recente Raspadori in Liga. Solo per citarne alcuni.

A parte Donnarumma e le brevi parentesi (seppur vincenti) di Tonali e Raspadori, nessuno dei sopracitati ha avuto la chance di imporsi in una big italiana, figuriamoci di diventarne una bandiera (concetto ormai desueto nel calcio moderno). Le grandi del calcio italiano, ormai, si lasciano sfuggire i talenti, spesso neanche riescono a competere le big estere o vengono, addirittura, snobbate dai calciatori stessi.

Quando abbiamo iniziato a proporre contropartite, pagamenti pluriennali o prestiti con diritto per abbassare il prezzo? Quando abbiamo iniziato a puntare su carneadi stranieri non riuscendo a valorizzare i talenti che, invece, all’estero fanno sempre più gola? Soprattutto, continuando così, quale sarà il futuro del calcio italiano?