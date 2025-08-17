Lazzaro, tutto pronto per un evento organizzato dall’associazione “Minatori”

StrettoWeb

L’associazione “Minatori” del Comune di Motta San Giovanni ODV annuncia un evento che si terrà a Lazzaro il 19 agosto e vedrà la presenza dei rappresentanti dei Comuni di Acri, col Sindaco dr. Pino Capalbo, e di San Giovanni in Fiore, col dr. Paolo Audia, due comuni che hanno condiviso con quello di Motta San Giovanni una presenza molto forte di minatori negli anni 40-70 del secolo scorso nelle varie gallerie e miniere in Italia e in altre parti del mondo. L’evento, il primo del suo genere vuole mettere in comune le esperienze e le ricadute economico-sociali del sacrificio dei minatori nelle loro rispettive comunità.

Moderatrice sarà la socia Carmela Latella. Aprirà l’evento la Presidente Paola Spanò, interverrà il Sindaco di Motta Giovanni Verduci con il contributo dello storico prof. Saverio Verduci, del medico dott. Antonino Verduci. Esposizione sul tema dell’artista Paolo Federico.