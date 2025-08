La storia targata Palmi: una passeggiata tra le targhe e i ricordi | INFO

StrettoWeb

C’è una città che parla, ma bisogna saperla ascoltare. Le sue parole sono incise sul marmo, affacciate sui muri, tra vicoli e piazze. Sono targhe, ma sono anche storie. Ed è da lì che comincia il viaggio. Venerdì 8 agosto 2025, con partenza alle ore 21:00 dall’ingresso del Campo Sportivo Lopresti, Palmi si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie all’evento “La Storia targata Palmi”, una camminata urbana alla scoperta dei personaggi illustri che hanno lasciato un’impronta profonda nella vita culturale, civile e artistica della città.

A dare voce a questa narrazione corale sarà Domenico Surace, guida appassionata in un itinerario fatto di parole, silenzi e memoria. Ad accompagnarlo, Francesco Saletta, che tradurrà in immagini la potenza evocativa dei luoghi; Deborah Serratore, che impreziosirà la serata con declamazioni letterarie ispirate ai protagonisti del percorso; e Chiara Orlando Iaria, che ha curato la grafica dell’evento con uno sguardo giovane e creativo.

L’intera squadra sarà coordinata da Francesco Liotti per Calabria Condivisa, mente organizzativa e motore instancabile di tante iniziative culturali sul territorio. Emanuela Gioffrè, per Mondadori Point Palmi, aprirà la serata con un’introduzione che darà il giusto respiro alla memoria, collegando il passato al presente. L’iniziativa è co-organizzata da Kairòs_Mag, Mondadori Point Palmi e Calabria Condivisa, tre realtà diverse per storia e forma, ma unite da un amore autentico per il territorio e per la narrazione della sua anima più profonda.

La città non sarà solo sfondo, ma protagonista. Sarà lei a parlare, attraverso le lapidi commemorative che – spesso ignorate nella frenesia del quotidiano – tornano per una sera a raccontare passioni, battaglie, ideali, conquiste.

“La Storia targata Palmi” è un invito a rallentare il passo e ad ascoltare, a riscoprire ciò che ci circonda ogni giorno con occhi nuovi. È un atto d’amore verso la memoria collettiva, un esercizio di cittadinanza e di cultura. Perché la storia non si trova solo nei libri: a volte è scritta sui muri, e aspetta soltanto di essere letta.