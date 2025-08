La reggina Giusy Versace riceve il premio “Servitori dello Stato” a Sabaudia

StrettoWeb

In occasione della nuova rassegna di eventi culturali e civili promossa dal comune di Sabaudia (Lt) dal titolo ‘Sabaudia Incontra – Dialoghi in Corte’, l’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica Giusy Versace ha ricevuto il premio ‘Servitori dello Stato’ per il suo impegno civile e sociale. Un riconoscimento dedicato a chi ogni giorno serve lo Stato con coraggio, competenza e spirito di sacrificio conferito, oltre che alla Versace, anche al Generale di Corpo d’Armata Stefano Del Col, già comandante UNIFIL e oggi Direttore della Segretaria del Consiglio Supremo di Difesa della Presidenza della Repubblica; al maresciallo dei Carabinieri Noemi Schiraldi protagonista nel 2023 di un gesto eroico fuori servizio e ad Agostino Ghiglia componente dell’Autorità Garante della Privacy.

La serata è stata condotta dal vice direttore del tg La7 Andrea Pancani e Giusy Versace ha ricevuto il premio dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella.

L’emozione di Giusy Versace

”Sono onorata di aver ricevuto un premio legato al servizio per lo Stato e per le Istituzioni, al fianco di illustri personaggi come il Generale Del Col, il maresciallo Schiraldi e il dottor Ghiglia. E’ nostro dovere trasferire ai giovani il senso di rispetto per la vita, per le persone e soprattutto per le Istituzioni, valori che mio padre mi ha insegnato fin da piccola e che rientrano quindi nella mia quotidianità. Ringrazio il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e tutto il suo staff per la splendida accoglienza e i giornalisti Andrea Pancani e Roberto Sommella per avermi coinvolta”.