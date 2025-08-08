Klaus Davi riconosciuto “Calabrese d’Adozione” alla Festa del Vino di Mosorrofa

Lunedì 11 agosto, durante l’11esima edizione della "Festa del vino", il giornalista riceverà il premio speciale in una serata di tradizione, musica e degustazioni a Mosorrofa

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
Lunedì 11 agosto nella località di Mosorrofa (Reggio Calabria), nell’ambito dell’11esima edizione della “Festa del vino” organizzata dalla comunità locale, verrà assegnato a Klaus Davi un premio speciale come “calabrese d’adozione”. L’evento, in cui si svolgerà anche il 19esimo “Raduno Internazionale del Folklore”, avrà inizio alle ore 20 in Piazza San Demetrio a Mosorrofa. La “Festa del vino” è una manifestazione che unisce tradizione, gusto e spettacolo. Durante le due serate del 10 e 11 agosto si potrà assistere al “Palio delle botti”, la spettacolare corsa delle botti tra le vie del paese; poi musica dal vivo in piazza, piatti tipici locali, degustazioni di vini e prodotti del territorio e tanto divertimento.

“Sono felice per questo riconoscimento e per il fatto che mi venga assegnato da una località di Reggio Calabria completamente abbandonata a se stessa e non molto considerata negli ultimi anni dalle istituzioni cittadine. Ho fatto la mia campagna elettorale a Reggio Calabria e a San Luca in Aspromonte partendo sempre dalle periferie, il mio impegno di giornalista qui si è svolto tutto nelle zone periferiche delle città calabresi. Ho abitato per 3 anni ad Archi. Conosco i problemi della città. C’è chi pensa solo alle élite, parla solo alle élite, agisce solo per compiacere le élite. A Milano ne sappiamo qualcosa visto quello che sta succedendo“, ha commentato Klaus Davi.

