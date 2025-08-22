Il Vice Presidente della Commissione europea Raffaele Fitto ospite a Reggio Calabria: i motivi e le info sulla visita

StrettoWeb

Un ponte c’è. È quello che consente ai giovani imprenditori di collegarsi con l’Europa e che anche le nuove generazioni calabresi possono percorrere e sfruttare per realizzare i loro progetti. Perché “si può già fare”. “Il ponte sull’Europa” è il titolo dell’evento organizzato dall’associazione “L’orodicalabria”, che lunedì prossimo ospiterà a Reggio Calabria il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto. L’appuntamento è fissato per le 20 a piazza de Nava, dove Fitto dialogherà con Francesco Verderami e con i ragazzi calabresi sulle opportunità che l’Europa offre ai giovani desiderosi di affermarsi nel loro territorio.

I motivi

“La discussione servirà a illustrare i provvedimenti con cui il governo di Bruxelles mira a sostenere lo sviluppo nei Paesi dell’Unione. E sarà una straordinaria occasione per mettere in contatto le istituzioni comunitarie con i cittadini, attraverso un confronto diretto su questioni concrete. E’ un format inedito che il vice presidente ha apprezzato, condiviso e caldeggiato. Questo evento, di cui L’orodicalabria va orgogliosa, mira a realizzare l’obiettivo che l’associazione si prefigge: allargare la rete di relazioni con il mondo delle istituzioni, delle università, della cultura e delle categorie per metterla al servizio delle giovani generazioni determinate a realizzare i loro progetti in Calabria” si legge in una nota.

“L’incontro con il vice presidente Fitto sarà una prestigiosa anteprima in vista della Summer School che si svolgerà a Belvedere Marittimo tra il 28 e il 31 agosto, e che consentirà a 24 studenti provenienti dalle tre Università calabresi di concorrere alle quattro borse di studio messe a disposizione da L’orodicalabria: due settimane di stage in Silicon Valley“.