Il Val Gallico blinda la difesa: ufficiale Alex Bran, oggi il test con la Vibonese

L’Asd Val Gallico è lieta di annunciare “l’acquisto del difensore Alex Bran. Classe 2000, di origine rumena, ma nato a Reggio Calabria, può alternare la posizione di centrale e di terzino. Quasi duecento le presenze in Serie D, che ha disputato anche lo scorso campionato iniziando con la Sarnese e concludendo con il Fiorenzuola. Scuola Chievo Verona, passa alla Reggio Audace (Reggiana) in prestito facendo il suo esordio nel massimo campionato dilettantistico e vincendo anche i play-off (granata poi ripescati in C) e dopo il ritorno ai clivensi, passa allo Union Feltre (Belluno) nella stagione interrotta causa Covid. Seguirà il torneo stravinto con il Trento (2020-2021), quindi il passaggio al Cjarlins Muzane (Carlino, Udine) con cui centra la salvezza. La sua carriera prosegue sempre nell’Interregionale, con le maglie degli emiliani del Salsomaggiore e, due stagioni fa, con i lucani del Rotonda”.

“Altro innesto di spessore nel gruppo di mister Di Maria, che sta proseguendo la preparazione in fase di avvicinamento all’esordio in Coppa Italia dilettanti, previsto per il 3 settembre, contro una tra Bocale ADMO e Pro Pellaro”.

Amichevoli

Definito il programma degli allenamenti congiunti. Oggi alle 17 al ‘Razza’ di Vibo Valentia contro la Vibonese; il 23 agosto a Gallico c’è il test-match col Catona, mentre il 30 agosto è previsto al Sant’Agata l’incontro con la Reggina U19.