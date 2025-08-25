Il Messina Volley ufficializza l’ingresso nello staff tecnico di Giuseppe Staiti

StrettoWeb

Il Messina Volley ufficializza l’ingresso nello staff tecnico di Serie C di Giuseppe Staiti. L’esperto tecnico ha cominciato i primi passi dirigendo i settori giovanili di Zanclon e Peloro, per poi cimentarsi come secondo allenatore con il Santa Teresa in B2. Nella stagione 2019/2020 ha allenato il Santo Stefano di Camastra in B2, non tralasciando la guida dei settori giovanili. Dal 2021 al 2023 ha diretto la Sicily Beach Volley School in Serie C e B maschile ed ha cominciato il suo rapporto con il Team Volley Messina in ambito femminile con under e Serie D.

In questa stagione, oltre a far parte del nostro staff di Serie C femminile, collaborerà con il Team Volley Messina dirigendo la C maschile e alcune squadre giovanili. Nella sua carriera ha conquistato diversi campionati fra prima e terza divisione, una vittoria il Coppa Sicilia di Serie C ed un campionato di Serie B1 come secondo allenatore. Inoltre si è aggiudicato 7 titoli territoriali giovanili, due vice campione regionale under e un terzo posto sempre regionale under.

Le parole di Staiti

“Sono stato molto contento nel ricevere la chiamata del presidente Mario Rizzo – commenta coach Staiti – in quanto ho sempre guardato la società con ammirazione e rispetto ed avere la possibilità di portare il mio contributo rappresenta uno stimolo importante. Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia del Messina Volley e metterò in campo il massimo impegno e tutte le mie competenze per contrinuire al rangiungemento degli obiettivi societari”. Circa il campionato di Serie C che affronterà il team giallo-blu ha aggiunto: “Mi aspetto un campionato divertente e, in questo, intendo un torneo da giocare partita dopo partita con la consapevolezza di avere un obiettivo importante e, di conseguenza, impegnarsi di più rispetto agli avversari. Sarà un campionato avvincente e combattuto perché, anche se i gironi non sono definti, le voci di mercato parlano di squadre che si stanno attrezzando”.