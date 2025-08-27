Il “Granillo” si prepara a una notte indimenticabile: Reggio Calabria pronta ad accogliere i campioni di “Operazione Nostalgia”. Vola la prevendita

StrettoWeb

Il calcio che ha fatto sognare intere generazioni sta per tornare a Reggio Calabria. Sabato 6 settembre, alle ore 20.00 (con uno spettacolare pre-show a partire dalle 19.00), lo stadio Oreste Granillo diventerà teatro di un evento che già profuma di magia: il Raduno di Operazione Nostalgia. Un appuntamento che promette brividi e ricordi indelebili, con leggende assolute come Roberto Baggio, Francesco Totti, Nelson Dida, David Trezeguet e Mauro German Camoranesi pronte a regalare al pubblico grandissime emozioni.

Ma la serata avrà un sapore ancora più speciale per i tifosi amaranto: a scendere in campo saranno infatti anche tanti protagonisti che hanno scritto la storia della Reggina: Massimo Taibi, Bruno Cirillo, Ivan Franceschini, Jorge Vargas, Giandomenico Mesto, Joseph Dayo Oshadogan, Giacomo Tedesco, Franco Brienza, Ciccio Cozza, Rolando Bianchi ed anche un attaccante “misterioso” che sarà ufficializzato insieme ad un altro centravanti campione del mondo per un totale di 42 calciatori: idoli che hanno fatto battere il cuore di un’intera città.

Le info per acquistare i biglietti

“L’attesa cresce di giorno in giorno e la vendita dei biglietti su TicketOne e presso la biglietteria BCenters di Reggio Calabria (via Sbarre Centrali 260/B) procede spedita. Mancano 10 giorni esatti e l’invito è chiaro: assicurarsi subito il proprio posto al Granillo per non perdersi una notte di pura emozione, dove il calcio torna ad essere festa, passione e memoria collettiva” si legge nella nota degli organizzatori.

“Più di 11.000 persone hanno preso il proprio posto sugli spalti. Per chi non avesse acquistato ancora il biglietto, lo può fare da questo link visionando i settori ancora disponibili: https://bit.ly/RadunoReggioCalabria. Il conto alla rovescia è partito: il 6 settembre, Reggio sarà “Capitale” della nostalgia e del grande calcio”.