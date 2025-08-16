Il Comune di Pisa, il Comune di Reggio Calabria e l’efficienza (o inefficienza) burocratica sui tributi: il caso di un cittadino reggino e la lettera aperta al sindaco

StrettoWeb

A Pisa, i cittadini che riscontrano errori nelle fatture TARI possono vedere il loro reclamo risolto in pochi giorni, con il pagamento regolarizzato senza problemi. A Reggio Calabria, invece, le cose sembrano andare in modo ben diverso. Tra disservizi, mancate risposte e costi legali esorbitanti, i contribuenti si trovano spesso a dover pagare somme ingiuste per errori che non sono stati nemmeno corretti. Un confronto tra due realtà che solleva importanti domande sulla gestione dei tributi e sull’efficacia dei controlli pubblici. A sollevare la questione, la lettera di un cittadino che illustra – per filo e per segno – quanto accaduto, mettendo anche a confronto i sistemi burocratici tra le due città.

La lettera aperta a Falcomatà

“Comune di Pisa 2024.

Un contribuente rileva che la fattura per il pagamento della TARI presenta delle anomalie. Il contribuente, motivando il reclamo, invia una PEC alla società che gestisce i tributi per conto del Comune. Dopo 5 (dico cinque) giorni arriva al contribuente una raccomandata: reclamo verificato ed accolto, riconteggio fatto, emissione nuova fattura. Il contribuente paga. Pratica definita. (documentazione disponibile per i curiosi o increduli). SI! A PISA (e sicuramente in tante altre città) FUNZIONA COSI’. Al racconto di ciò che è avvenuto a Pisa, un amico, esibendomi la propria corposa documentazione, mi racconta la sua personale storia di vana ricerca di risposte da parte di chi gestisce la riscossione dei tributi a Reggio Calabria.

Comune di Reggio Calabria anni 2021/2025

Servizio Idrico Integrato che fino al 31.12.2022 era gestito da Hermesrc per conto del Comune di Reggio Calabria. Negli anni 2021 – 2022 e 2023 il contribuente riceve fatture dei consumi idrici sempre con richieste di pagamento eccedente ai consumi reali. Il contribuente, ogni volta, si reca agli uffici preposti dove viene invitato (ed anche aiutato) a compilare il modulo di richiesta di ricalcolo delle fatture. Fatture non pagate in attesa di risposta. Risposte alle richieste di ricalcolo: NESSUNA.

Nel 2025 il contribuente riceve un “AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO”, con il quale gli viene richiesto il pagamento della fattura “per il periodo Saldo 2020 – conguaglio 2021”. Il contribuente riscontra l’avviso bonario evidenziando che, con precedente fattura, ha già pagato una fatturazione di consumi idrici superiore a quella che il contatore segna ancora oggi e richiede, ancora una volta, il ricalcolo. Risposte al riscontro degli avvisi bonari: NESSUNA. Nel giugno 2025 il contribuente riceve un “avviso di accertamento esecutivo” relativo alla fattura emessa nel 2021 e oggetto dell’avviso bonario.

Il contribuente inoltra una PEC segnalando i precedenti e chiedendo l’annullamento, in autotutela, dell’avviso di accertamento esecutivo e la revisione totale della propria “posizione debitoria” non escludendo che – in assenza di una regolarizzazione totale – possa il contribuente essere sottoposto ad ulteriori accertamenti esecutivi per gli anni successivi a quello già “accertato”. In prossimità della data di scadenza dell’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente invia una nuova PEC agli uffici competenti, e per conoscenza anche al Sindaco, sollecitando una risposta alla propria richiesta di ricalcolo.

Unica risposta alla data odierna: il riscontro automatizzato che assegna il numero di protocollo alla ricezione di una PEC. Naturalmente, per come previsto da un preciso obbligo di legge, con l’avviso di accertamento esecutivo “ti segnalano” che puoi anche fare ricorso. E ti dicono anche che, in assenza di loro risposta entro la data ultima di scadenza, o vai per le vie legali o paghi. Constatata la mancata risposta alle richieste di ricalcolo e di annullamento in autotutela dell’accertamento esecutivo, il contribuente si rivolge ad una associazione dei consumatori.

Risposta: possiamo intervenire ma è necessaria prima l’iscrizione all’associazione e poi un contributo economico per l’avvocato che procede. Se nemmeno l’intervento dell’avvocato risolve il problema bisogna andare per le vie legali e allora i costi aumentano notevolmente.

Situazione alla quale il contribuente deve fare fronte:

se paghi quanto ti chiedono, anche se non dovuto, spendi X;

se interviene l’associazione il costo è quasi il doppio tra tessera e contributo avvocato;

se vai per le vie legali, magari alla fine vincerai, ma intanto devi pagare avvocato, mediazione obbligatoria e poi i costi per l’eventuale causa. Almeno 10 volte quello che ti chiedono e che non dovresti pagare.

Cosa fare? Magari cerchi “l’amico giusto”, ti fai accompagnare e forse risolvi (in quattro e quattr’otto) la “questione”? Se invece non hai “l’amico giusto” o semplicemente perché a “certi metodi” non ti vuoi nemmeno avvicinare, paghi (ciò che ingiustamente ti chiedono) perché “ti conviene” e ti costa molto ma molto di meno che far valere i tuoi diritti. SI! PARE CHE A REGGIO CALABRIA FUNZIONA COSI’: io non ti rispondo e tu pagherai, perché andare per le vie legali ti costa molto di più e non ti conviene.

Alcune domande:

La società che gestisce il servizio di riscossione tributi, ha sottoscritto un “contratto di servizio” con il Comune di Reggio Calabria? Il “contratto di servizio” prevede un disciplinare per lo svolgimento dei procedimenti affidati alla gestione della società? Nel contratto di servizio (o comunque negli atti di affidamento del servizio) sono previste delle tutele per i contribuenti? Il Comune di Reggio Calabria prevede dei controlli sull’operato delle società alle quali affida (e paga) lo svolgimento dei propri compiti? E questi controlli vengono effettuati? I responsabili dei servizi (della società e del comune) che non rispondono ai cittadini (sia pure per dire semplicemente “paga e stai zitto perché cosi dico io”) devono dare conto a qualcuno? Nella Giunta e nel Consiglio Comunale vi è qualcuno che si è mai posto questi, pur semplici, interrogativi? Nella Giunta e nel Consiglio Comunale vi è qualcuno a cui sia sorto il dubbio che forse è arrivato il momento di istituire (ove non già esistente) il garante dei contribuenti con relativo regolamento?

N.B. In linea con ciò che avviene a R.C., la presente lettera aperta non attende risposte”.