Il Comitato “Calabria 2030”: “sulla sanità Occhiuto ha fallito”

StrettoWeb

“Il presidente e commissario uscente della sanità, Roberto Occhiuto, ha portato l’emigrazione sanitaria da 250 a 300 milioni in 4 anni. Se questo è ciò che significa 4 meglio di 40 siamo messi male”. Lo dichiara il Comitato “Calabria 2030” a sostegno di Pasquale Tridico. “Non sono bastati i 400 eroi cubani- si legge nella nota- spacciati come tanti dr House e frenare l’emigrazione verso il centronord. Il presidente Bardi ringrazia Occhiuto: ogni anno diamo 30 milioni di euro alla Basilicata, una cosa veramente assurda”.

“Il 4 meglio che 40 va nei Pronto soccorso. Va a parlare con i medici umiliati e lasciati da soli? Il fallimento della sanità calabrese– conclude la nota– è il fallimento di Roberto Occhiuto: ne prenda atto”.