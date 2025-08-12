Il Cammino della Madonna Assunta: storie, racconti e retroscena della processione a Cardeto

StrettoWeb

Diego Fortugno, docente di scuola secondaria e ricercatore presso l’Università di Reggio Calabria, ha deciso di raccontare luoghi e storie vicini a scomparire, con l’obiettivo di far rivivere nei lettori il piacere della scoperta. Il racconto in questione riguarda il Cammino della Madonna Assunta, ovvero il rito della processione a Cardeto.

“In un’epoca in cui il tempo scorre a ritmi sempre più frenetici, spesso disumani, esiste ancora un luogo dove spiritualità, ritualità e gesti antichi sembrano appartenere a un tempo sospeso, quasi mai vissuto: il Santuario di Mallamace e la sua processione. Da generazioni, nel mese di agosto, i Cardetesi accompagnano in processione la statua della SS. Madonna Assunta dal Santuario, situato in località Mallamace, fino alla chiesa parrocchiale di Cardeto. Un cammino che non è solo geografico, ma anche simbolico, in cui si rievocano storie, memorie e identità profondamente radicate nell’uomo e nella sua storia.

Il percorso, come i preparativi, si sviluppa secondo una ritualità antica, custodita nel tempo. Tutto ha inizio con la messa al Santuario, un luogo che sembra essersi fermato nella storia, gestito da poche suore. I cancelli, ormai logori, si aprono scricchiolando sulle pietre del pavimento, mentre la croce ferrea, posta in cima al colmo del tetto, segna silenziosamente il tempo trascorso. Al termine della liturgia, i portatori e le portatrici si raccolgono attorno alla statua, adagiata su un grande trono posto accanto all’altare e alla cripta di Don Antonino Rossi. È allora che Angelo si pone al centro, comprime i polmoni e, di slancio, grida: TUTTI! E la risposta corale risuona potente: VIVA MARIA!”.

Inizia la processione

“Ha così inizio la processione. La statua viene posizionata e fissata su una base lignea di forma quadrata, ai cui lati si agganciano due lunghe travi di castagno. Saranno queste, rette sulle spalle dei portatori, a sostenere il cammino per tutto il tragitto. Da una cassetta in legno, consumata dal tempo e appartenuta al compianto Mastro Nino — storico falegname di Cardeto, unico deputato a fissare chiodi e cunei — si estraggono con cura gli attrezzi necessari. Senza bisogno di parole, ciascuno dei portatori compie il proprio gesto, con precisione e rispetto. Pietro inserisce i perni tra la statua e la vara. Giuseppe, il meccanico, avvita i bulloni. Il medico gira dolcemente le viti per bloccare le tavole. Saverio assesta qualche colpo secco di martello sui cunei per stabilizzare la statua. Francesco inserisce le travi nelle apposite sedi, mentre Giuseppe le fissa definitivamente, ripetendo ad alta voce ogni passaggio. Nel frattempo, i pellegrini osservano in silenzio, con lo sguardo rivolto alla Madonna. Tutto è pronto. Angelo domanda: “A posto?”, e allora si avvicinano commossi, con gli occhi lucidi e il volto colmo di speranza: mamme, bambini, mogli, sorelle, a deporre mazzi di fiori ai piedi della statua.

— TUTTI!

— VIVA MARIA!

I portatori sollevano le travi sulle spalle. La Madonna inizia il suo viaggio. Per oltre cinque chilometri percorre strade piane e tortuose, in salita e in discesa, sempre con lo stesso passo, costante e solenne, come se il tempo si fosse fatto preghiera. Ed ecco la processione attraversare Sant’Elia. Alla curva, proprio sul promontorio, l’ultimo pastore del paese, Battaglia, si toglie la coppola e la stringe al petto con la mano destra, mentre con la sinistra si appoggia al suo bastone di castagno, piegato a uncino. Lo sguardo si alza verso la Madonna che passa, e un accenno di saluto si intreccia ai richiami di qualche conoscente lungo la strada.

Poco più avanti, nei pressi dei Manuardi, una donna attende il passaggio. I capelli lucidi e raccolti in uno stretto tuppo, l’abito della festa che porta addosso lo scuro vissuto di tante stagioni. Sta ferma, in ascolto dei suoni della fanfara che annunciano la statua ormai vicina. E giù, nelle discese, la musica e i canti si fondono con il profumo della vallata di Sant’Agata, diventando un’unica melodia, quasi sublime. Ma ecco la salita: Angelo richiama con voce ferma — “Gli alti dietro a spingere, i bassi avanti!” — e il passo si fa più lento e intenso. Io, forse, sarei stato tra questi ultimi, ma rimasi fermo al centro, lasciandomi portare dal ritmo.

L’arrivo a Pantano è come il primo traguardo: qui l’attesa si scioglie nell’incontro. Le frazioni della parte alta della vallata — Scala, Sclano, Cardeto Sud — si uniscono in un unico cammino. Adesso tocca alle portatrici condurre la Madonna in discesa.

Non poche sono le madri che si avvicinano: il volto solcato da profonde rughe, come a scrivere il loro vissuto, e le mani tremanti che sfiorano appena la vara. A ognuna la stessa invocazione, quasi un sussurro: “Pace e salute, Madonna Bella”. Il passaggio sul ponte segna il momento della consegna: qui la Madonna entra simbolicamente nelle mani dei Cardetesi. Putortì, fedele al rito, affianca un portatore e percorre tutto il ponte sotto la statua. Solo alla fine si mette da parte, come per restare in attesa silenziosa che la Madonna faccia il suo ritorno in ottobre.

La statua inizia così la salita verso la chiesa parrocchiale. È quasi tutto in pendenza, ma — come raccontano Pietro e Mario, tra i decani dei portatori — la trepidazione di vedere la Vergine in piazza fa dimenticare ogni fatica. Mentre la processione si avvicina al cuore del paese, i balconi iniziano a riempirsi: bambini, anziani, famiglie intere si affacciano, mentre nelle viuzze e nelle strade che si incrociano col cammino qualcuno applaude, altri mandano baci, tutti con l’orgoglio negli occhi per rivedere la Madonna.

Quando ci si approssima alla piazza, i canti che hanno accompagnato il cammino si placano per lasciare spazio alla fanfara, che trionfante scorta la statua fino alla porta della chiesa di Santi Pietro e Paolo. Qui la Vergine si ferma, per permettere a tutti i fedeli di raggiungerla. I balconi si riempiono come onde di folla: quello di Esterina, con la storica insegna Caffè Pratticò, è ambito quasi più di quello di Sanremo; da quello di Caterina pendono i migliori arazzi, mentre dal balcone del Comune le bandiere giocano a farsi muovere dal vento.

Ormai ci sono tutti. La fanfara riprende il ritmo e accompagna la Madonna che, dopo tre brevi “avanti e indietro”, entra in chiesa. Sull’altare, sotto la guida di Angelo, per tre volte si ripete, con voce corale e unanime:

TUTTI! — VIVA MARIA!

TUTTI! — VIVA MARIA!

TUTTI! — VIVA MARIA!”.