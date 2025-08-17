Il 40° anniversario di “Ritorno al Futuro” arriva al Museo Regionale: una mostra-evento firmata MessinaCon

StrettoWeb

Il MessinaCon 2025 si prepara a regalare un’altra emozione straordinaria alla città: in occasione del 40° anniversario di Ritorno al Futuro, dal 26 agosto al 7 settembre 2025 il Museo Regionale di Messina – Accascina ospiterà una mostra unica, interamente dedicata al film cult che ha fatto sognare generazioni. Dopo il successo della mostra a Palazzo Zanca, il gruppo messinese 1.21 Gigawatt torna a sorprendere i fan riproponendo la magia della trilogia con nuovi oggetti di scena e memorabilia originali, alcuni provenienti direttamente dai set cinematografici.

La mostra, che negli anni ha toccato le più importanti fiere del settore – tra cui Etnacomics 2015 per il trentennale – e ha vantato collaborazioni prestigiose come quella con UCI Cinemas, farà tappa in Sicilia esclusivamente a Messina, trasformando la città nello scenario di un evento irripetibile. Un appuntamento reso ancora più speciale dalla collaborazione di collezionisti internazionali, che per la prima volta mettono a disposizione dei visitatori pezzi rari e inediti.

La mostra sarà totalmente gratuita, confermando lo spirito inclusivo del MessinaCon, che quest’anno amplia il suo orizzonte culturale: per la prima volta a Messina, infatti, il festival propone due grandi mostre espositive parallele – quella di Architettura Contemporanea al Comune e quella dedicata a Ritorno al Futuro al Museo Regionale – con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città oltre il mondo del fumetto, abbracciando cinema, arte e cultura pop.