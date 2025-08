I Tesori del Mediterraneo: si chiude con successo la XX edizione

StrettoWeb

Straordinaria edizione per I Tesori del Mediterraneo, che spegne 20 candeline e si incammina verso le nozze d’argento con la città di Reggio Calabria. Un traguardo importante, che diventa subito punto di partenza verso nuovi obiettivi. La presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, insieme a Paolo Catalano, non può che esprimere soddisfazione per una kermesse che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere sempre di più.

Si è chiusa in bellezza l’ultima serata all’Arena Ciccio Franco con il talk “Universo Donna: un tesoro da scoprire”, condotto da Eva Giumbo, interamente dedicato alla figura femminile. Un momento di riflessione e approfondimento che ha arricchito un’edizione già segnata da appuntamenti di grande spessore, come i panel delle sere

precedenti sulla valorizzazione del territorio e sulla legalità e sicurezza, moderati da Carlo Arnese.

Incontri che hanno offerto uno spaccato autentico sulla realtà locale, generando dibattiti e confronti costruttivi. Grande successo anche per lo spettacolo “L’Olimpo degli Dei”, condotto da Veronica Maya, che ha visto alternarsi sul palco artisti di primo piano: dopo Gigi & Ross e la performance di Urso, è stata la volta di Rosalia Porcaro, che ha entusiasmato il pubblico con i suoi iconici personaggi e la sua travolgente comicità.

Momento di forte impatto emotivo quello delle premiazioni della Regata del Mediterraneo, raccontata attraverso immagini suggestive che hanno restituito tutta la spettacolarità della competizione. A trionfare è stata la FICS – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, seguita dal Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e dal CUS Bari, classificatosi al terzo posto.

A concludere il ricco programma culturale, anche l’Opera Tresoldi, che ha ospitato gli incontri letterari del Premio Apollo, curati da Antonella Giordano, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti di grande interesse.

Una grande macchina organizzativa ha reso possibile tutto questo: al fianco della presidente Spanò nella direzione artistica Roberto Vecchi, poi, un team affiatato composto dalla coordinatrice degli eventi Roberta Caputo, Giorgia D’Agostino, Christian Zuin di Proturmedia, Martina Catalano, Laura Catalano, Pasquale Zumbo, Lorenzo Amadeo, Eleonora Caracciolo, Giuseppe Cervasio, Seby Maviglia, Francesco Romeo, Lidia Papisca, con l’ufficio stampa curato da Federica Morabito.