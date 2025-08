I Tesori del Mediterraneo: il programma della 2ª serata con Gigi e Ross

StrettoWeb

Grande successo per la serata inaugurale de I Tesori del Mediterraneo, che quest’anno celebrano la XX edizione. Vent’anni di sport, musica, spettacolo e arte, racchiusi in uno straordinario contenitore ideato da Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti. Per celebrare questo importante traguardo, Spanò ha voluto dedicare l’apertura dell’evento ai giovani, protagonisti assoluti di una serata ricca di energia e creatività, che ha animato l’Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria.

Ad accendere il palco è stato il Madiscool Music Festival, con un mix travolgente di musica live e performance artistiche capaci di coinvolgere non solo i più giovani. Grande entusiasmo e tanta curiosità anche per il Cosplay Contest, che ha portato in scena personaggi sorprendenti, con costumi e interpretazioni curate nei minimi dettagli dai partecipanti, veri e propri artisti del travestimento.

A rendere la serata veramente speciale, l’attesa esibizione di Andrea Casta, violinista elettrico di fama internazionale, che ha incantato il pubblico con la sua performance emozionante e di grande impatto visivo e sonoro. Sul palco dell’Arena anche i ballerini dell’Asd Studio Danza di Danila e Andrea Crisafi.

I Tesori del Mediterraneo: il programma della 2ª serata

E stasera si entra nel vivo con la seconda tappa della kermesse che prosegue con un appuntamento all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e dello sport, accendendo i riflettori su uno dei temi più sentiti e strategici per il futuro del Sud: la valorizzazione del territorio.

Ad aprire la serata sarà infatti il salotto televisivo “Promozione del territorio”, condotto dal giornalista Carlo Arnese.

Un momento di confronto e approfondimento che mette al centro il patrimonio naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico del nostro territorio, con particolare attenzione alle potenzialità del Mezzogiorno. Valorizzare la nostra terra significa, infatti, investire nella sua identità, raccontare la sua unicità, promuoverne le eccellenze e creare opportunità concrete di sviluppo, anche in chiave turistica. È un processo che richiede visione e sinergia tra istituzioni, cittadini e imprese.

A seguire, il pubblico sarà coinvolto nello spettacolo “Salite a bordo”, condotto da Eva Giumbo, che accompagnerà la platea in un viaggio tra emozione e leggerezza.

Ospiti speciali della serata saranno i comici Gigi & Ross, amatissimi dal grande pubblico, pronti a portare sul palco sketch esilaranti e momenti di puro divertimento.

Nel corso della serata verranno inoltre presentate ufficialmente le delegazioni e gli equipaggi partecipanti alla Regata del Mediterraneo, una delle colonne portanti della kermesse. Un evento sportivo di rilievo internazionale che vede coinvolti atleti provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di Malta, testimonianza del respiro sempre più ampio e inclusivo della manifestazione.

Nel pomeriggio, alle ore 18, lo spettacolo sarà tutto sul Lungomare Falcomatà per la scenografica competizione Regata del Mediterraneo. Si tratta delle gare di qualificazione che vedranno schierati in mare tutti gli equipaggi che, con le peculiari imbarcazioni, daranno vita ad un momento di sport, ma anche di spettacolo visivo, straordinario.