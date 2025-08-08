Grande successo per il torneo di Pallavolo dell’Oratorio di Diminniti

StrettoWeb

Si è svolta con grande entusiasmo la quarta edizione del Torneo di Pallavolo amatoriale promosso dall’Oratorio San Sebastiano Martire di Diminniti, che ha visto la partecipazione di oltre 60 giocatori, provenienti dal quartiere e non solo. Un evento che, anche quest’anno, ha saputo coniugare sport, divertimento e spirito comunitario. In campo si sono sfidate sia squadre già formate, sia formazioni composte direttamente sul posto, grazie alle iscrizioni individuali raccolte nei giorni precedenti.

A rendere speciale la giornata è stato il clima di gioia, accoglienza e sana competizione, che ha coinvolto giocatori, famiglie e volontari. Il torneo si inserisce all’interno delle attività estive dell’Oratorio, che da sempre rappresentano un punto di riferimento per la comunità. Tra queste, spicca il Campo Estivo, che da oltre vent’anni offre ai bambini dai 4 ai 12 anni un’intera settimana di giochi, condivisione e catechesi.

L’edizione 2025, conclusasi da poco, ha registrato oltre 70 partecipanti, segno della fiducia e dell’affetto che circondano le proposte dell’Oratorio. Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 agosto, con il sempre atteso Torneo di Biliardino, aperto a grandi e piccoli. L’Oratorio San Sebastiano Martire ringrazia tutti i volontari, i partecipanti e le famiglie che continuano a credere e sostenere le sue attività, segno concreto di una comunità viva, unita e in cammino.