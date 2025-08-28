Giostre al Tempietto e lavori sul Lungomare, possibili disagi per i mezzi di trasporto: la FIT scrive al Comune per chiedere un incontro urgente

StrettoWeb

La FIT, Federazione Italiana Trasporti, ha inviato una lettera all’A.D. di ATAM Basile, al sindaco Falcomatà, all’assessore alla viabilità Palmenta e al Comandante Zucco, chiedendo un incontro urgente. I motivi? “Trovare una sollecita soluzione per quanto concerne il traffico veicolare intenso durante le imminenti festività mariane, che interesseranno il Lungomare Falcomatà”. La stessa propone “la riapertura della corsia preferenziale e il riposizionamento delle ringhiere sul marciapiede, quale soluzione più idonea”.

La richiesta, e l’eventuale proposta, nascono dal possibile disagio che le aziende di trasporti cittadine prevedono con la presenza delle giostre nell’area del Tempietto, anche per via della chiusura della zona del Lungomare interessata dai lavori. Alla luce di questo, la FIT chiede la riapertura della corsia preferenziale.