Gianni Versace, un’icona mondiale raccontata dal cinema: a Reggio Calabria l’anteprima del docufilm di Mimmo Calopresti

“Gianni Versace, l’imperatore dei sogni” arriva in anteprima assoluta in Calabria sul grande schermo della rassegna “Uno Schermo sul Mare – Lo Specchio Dipinto”. Il docufilm, diretto da Mimmo Calopresti, è prodotto da Qualityfilm s.r.l. e finanziato dalla Calabria Film Commission. La serata sarà arricchita dal confronto con il direttore artistico Michele Geria e il critico cinematografico Gianlorenzo Franzì, insieme al casting director Lele Nucera e agli attori Costantino Comito, Manuel Nucera, Martina De Lorenzo, Antonio Oppedisano e Francesco Arcudi.

Un evento che unisce cinema e memoria, celebrando l’eredità creativa di Gianni Versace, icona mondiale e figlio della Calabria. La rassegna è organizzata da Baobei Film, finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission, e fa parte del cartellone dell’Estate Reggina 2025.