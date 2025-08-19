Gelardi (Lega): “orgoglio per le scuole calabresi protagoniste dei campus tecnologico-professionali”

StrettoWeb

“Accogliamo con grande soddisfazione – dichiara Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale – la pubblicazione della graduatoria nazionale dei 54 campus formativi integrati, un progetto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara e sostenuto con un investimento complessivo di 40,5 milioni di euro. Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la filiera tecnologico-professionale (4+2), mettendo in stretta connessione scuola, ricerca e impresa. È per noi motivo di orgoglio constatare che ben 23 scuole calabresi hanno ottenuto il finanziamento da 750 mila euro ciascuna, collocandosi in posizioni di assoluto rilievo. Il successo delle nostre scuole – continua Gelardi – dimostra la capacità e la determinazione degli istituti tecnici e professionali calabresi, che hanno risposto con entusiasmo e progettualità a una sfida nazionale che ha visto 436 candidature pervenute da tutta Italia, a fronte delle sole 54 selezionate”.

“È una conferma del valore del nostro territorio, pronto a formare nuove generazioni di professionisti in settori strategici per l’economia regionale e nazionale: agroalimentare, meccatronica, salute e benessere, cybersecurity, intelligenza artificiale e automazione industriale. Un ringraziamento particolare va al ministro Valditara, che con lungimiranza ha voluto restituire dignità e prospettive concrete alla formazione tecnico-professionale, offrendo ai ragazzi ambienti didattici moderni e dinamici, dotati di tecnologie avanzate e metodologie innovative. La Lega Salvini Calabria – conclude Gelardi – sarà sempre al fianco del mondo della scuola, delle famiglie e degli studenti per valorizzare i nostri talenti e trattenere in Calabria quelle competenze che rappresentano la vera ricchezza del futuro”.