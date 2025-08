Gambarie, ritorna la Marcialonga Verde Aspromonte CSI | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per la 41ª edizione della corsa e camminata nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: la Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2025. Il percorso Nazionale BANDIERA AZZURRA (certificato Anci e Fidal), organizzato dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte è inserita nel vasto programma di attività ed eventi promossi dal vivacissimo e attento Comune Aspromontano.

La Marcialonga, da quest’anno anche con il percorso competitivo (6 km), è una corsa/camminata non competitiva patrocinata dal Coni e dal Cip Calabria, è inserita all’interno dell’ASPRO PLAY FESTIVAL 2025, laboratorio sportivo e di cittadinanza volto a diffondere una consapevolezza ambientale e di partecipazione della cittadinanza.

L’iniziativa Csi coinvolgerà praticamente tutti: enti, associazioni, atleti e tantissime famiglie con bambini. La tradizionale corsa di metà agosto, all’interno del meraviglioso e incantevole Parco Nazionale dell’Aspromonte, propone in questa edizione tante conferme e anche novità, un rinnovato entusiasmo e la voglia di coinvolgere la comunità, i territori , l’intera Calabria e anche la vicina Sicilia.

La storica corsa/camminata in percorso misto, anche con il circuito agonistico da quest’anno, partirà il 18 Agosto alle 10.30 ( tra le 9.00 e le 10.00 della stessa giornata eventuali adesioni e accrediti) dalla centralissima Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, insieme alla tradizionale corsa, tante le attività in programma: si parte con il contest “Marcialonga in Famiglia”, aperto alle famiglie per far correre e gioire genitori e figli insieme.

Previsto anche il percorso “Kids Run”, aperto ai bambini dai 2 ai 6 anni con percorso personalizzato. In questa edizione, anche l’esclusivo e innovativo percorso “Run WALK Run”, approccio che alterna corsa e camminata con guida esperta, particolarmente adatto agli Over e a chi si avvicina alla corsa per la prima volta. Diversi, infatti, i gruppi di over 60, coinvolti in questo partecipato laboratorio.

La significativa rete messa in campo tra associazionismo, volontari, aziende private e istituzioni, è l’elemento caratterizzante anche in questa attesissima edizione. Fondamentale, ancora una volta, il coordinamento ed il sostegno del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il dott. Francesco Malara e della dott.ssa Mimma Vitale, membro della Consulta Giovanile Comunale del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. Preziosissimo il contributo delle associazioni, dei volontari e dei tantissimi partner che hanno scelto di sposare il progetto culturale, sportivo e sociale del Csi di Reggio Calabria.

In particolare , fondamentale la collaborazione con l’associazione Aspromontebike, l’associazione Cronometisti e l’associazione Guide Ufficiali Parco. La Marcialonga 2025 chiude una due giorni di attività e laboratori promossi dal Comitato Csi Reggio Calabria. Non resta quindi che aderire alle tante iniziative che metteranno al centro di tutto lo stare insieme, la voglia di fare e vivere la comunità tra le magie e meraviglie del Parco Nazionale.

Di seguito il link per l’iscrizione alla MARCIALONGA 2025: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMgr21nc3c4y02p3P2smuB7kOVYh3XSRxFv0rnSo3Bjux5CA/viewform

All’interno anche importanti indicazioni, il programma e i contatti per informazioni o richieste. Sul sito www.csireggiocalabria.it la scheda d’iscrizione per l’adesione il giorno della gara.