Gambarie, nuova stazione di rifornimento Enel X per auto elettriche

La piccola perla dell’Aspromonte, diviene passo dopo passo sempre più innovativa e sostenibile. Da pochi giorni, infatti, nella piazza Grande di Gambarie è attiva la nuova stazione di rifornimento per le auto elettriche Juice Pole Enel X, con possibilità di ricaricare due veicoli contemporaneamente. Le prese sono con connettore di “tipo 2” e potenza erogabile fino a 22Kw ogni presa, disponibile 365 giorni l’anno, 24h su 24.

Voluto e realizzato dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del sindaco Francesco Malara, si pone come un ulteriore tassello di un puzzle che prende una forma sempre più ricca ed organizzata. Una nuova, ulteriore, possibilità quindi per tutti i turisti ed i residenti, che incide inoltre sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico, sui minori costi di gestione e manutenzione, consentendo un servizio efficiente e all’avanguardia per la fornitura di soluzioni complete per la mobilità elettrica.