Gambarie, entusiasmo alla Giornata della Gioventù: prevenzione, solidarietà e natura al centro dell’evento

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la Giornata della Gioventù, evento promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Vallata del Gallico e dal Gruppo Comunale AIDO di Santo Stefano in Aspromonte, che ha animato Piazza Grande a Gambarie con attività di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e condivisione. La manifestazione ha preso il via alle ore 9:00 con screening sanitari gratuiti e simulazioni di primo soccorso occasionale per “ I pericoli del bosco” a cura dei volontari CRI, che hanno coinvolto cittadini e turisti con professionalità e passione. Un momento importante per promuovere la cultura della prevenzione, dell’assistenza e dell’impegno civico.

Il tutto si è svolto nella suggestiva cornice di Gambarie d’Aspromonte, località montana immersa nel verde del Parco Nazionale, che con le sue peculiarità i panorami mozzafiato e l’atmosfera accogliente ha fatto da sfondo ideale a una giornata all’insegna della solidarietà e della dimostrazione e divulgazione di “buone pratiche di primo soccorso occasionale “ La natura incontaminata e l’armonia del paesaggio hanno reso l’evento ancora più coinvolgente, unendo salute, bellezza e valori umani in un’unica esperienza.

A seguire, alle ore 12:00, si è svolto il tanto atteso Flash Mob “Il potere del dono”, promosso dall’AIDO, che ha visto protagonisti giovani e volontari uniti in un gesto simbolico per celebrare e diffondere il valore della donazione di organi, tessuti e cellule. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e per riaffermare il significato profondo del “dono” come atto di speranza e solidarietà.

I ringraziamenti di Francesca Pintomalli

“La gioventù che dona, costruisce speranza”. Questo il messaggio che ha accompagnato l’intera giornata, espressione di un impegno condiviso verso un futuro più consapevole, altruista e umano.

Un sentito ringraziamento va al team della Cardiocamminata, in particolare alle coach Saveria Arcudi e Antonella Megali, per aver contribuito a rendere ancora più ricca la giornata con un’attività dinamica e coinvolgente, capace di coniugare salute, sport e territorio. Camminare lungo i sentieri montani di Gambarie – tra sentieri , silenzio e scorci mozzafiato – è un’opportunità preziosa per prendersi cura del proprio benessere e per riscoprire la bellezza autentica dell’Aspromonte. Questi percorsi rappresentano una risorsa naturale da valorizzare e promuovere, soprattutto come spazi di salute, prevenzione e socialità.

A nome della Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Vallata del Gallico e del Gruppo Comunale AIDO di Santo Stefano in Aspromonte, Dott.ssa Francesca Pintomalli, si ringraziano di cuore tutti i volontari, l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del Sindaco, Dott. Francesco Malara ed il Presidente Regionale AIDO Calabria, Dott. Nicola Pavone, per la presenza, la collaborazione e il sostegno concreto.

Grazie a chi ha scelto di esserci, partecipare, condividere. La Giornata della Gioventù è stata la dimostrazione che insieme si può costruire una comunità più consapevole, attiva e solidale. “I giovani non ereditano il mondo, lo costruiscono. E lo costruiscono con ogni gesto di dono”.