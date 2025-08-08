Gambarie: attiva la guardia medica turistica per l’estate 2025

StrettoWeb

Dal 1 Agosto è attiva a Gambarie la guardia medica turistica. Si rinnova anche quest’anno il sodalizio tra amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte e l’ASP di Reggio Calabria per garantire ai residenti ed ai turisti della località montana, gettonata di presenze, un presidio medico stabile durante il periodo estivo. Fortemente voluta dal sindaco Francesco Malara, sarà attiva dal lunedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, fino al 14 di Settembre, ubicata accanto la biglietteria degli impianti di risalita in piazza mangeruca.