Gallina: il 6 agosto la presentazione di “Petali”, raccolta di inediti di Giuseppe Marino

“Petali” è il titolo della raccolta di scritti e poesie inediti, pubblicata con i caratteri di Sveva Edizioni, di Giuseppe Marino (Reggio Calabria 1924 – 2000), stimato psichiatra, medico lungimirante e uomo eclettico e di cultura. A distanza di 25 anni dalla sua scomparsa si susseguono le iniziative in memoria, promosse dalla fondazione che reca il suo nome, presieduta dal figlio Antonio Marino. Tra queste l’incontro targato Bergamotto Art Festival, dal titolo “Pensieri in versi”, promosso nell’ambito dell’Estate reggina Quartieri in festa e in programma per mercoledì 6 agosto 2025 alle ore 21 in piazza Municipio a Gallina, zona collinare di Reggio Calabria dove il compianto medico e intellettuale ha vissuto.

Dopo i saluti istituzionali, il presidente della fondazione e figlio di Giuseppe Marino, Antonio Marino, converserà con il professore Giuseppe Polimeni, ordinario presso il dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici dell’università di Milano. L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attrice Alessandra Aulicino, dalla voce di Manuela Romeo sulle note di Vittorio Romeo e dalla performance dal vivo dell’artista Luisa Malaspina. Un viaggio tra le parole e la memoria che aprirà al pubblico l’immenso archivio di scritti ancora inediti di Giuseppe Marino.