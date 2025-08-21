Gallico, musica e ricordi: torna l’appuntamento con “Sempre”, così Giovanni Amodeo omaggia il fratello scomparso

StrettoWeb

Come promesso, “Sempre” torna. Stesso luogo (CSOA Cartella a Gallico), stessa squadra, stessa grande emozione: Giovanni Amodeo, per omaggiare e ricordare il fratello Enzo, torna in scena con una serata evento che vedrà artisti e amici degli stessi offrire al pubblico canzoni e ricordi. Enzo Amodeo, persona amatissima, si è sempre impegnato a esaltare cultura e bellezza, e con questo secondo appuntamento attraverso musica, teatro e ogni forma di espressione artistica si vuole ringraziare quello che è stato Enzo Amodeo.