Gallico Marina, grande successo per la serata dance con “Ritmo 90”

Ieri 31 Luglio 2025 a Gallico Marina in provincia di Reggio Calabria spettacolare serata dance del gruppo Ritmo 90 dedicata appunto agli anni ’90, organizzata da Pool Music Agency, a cui ha partecipato l’Avv. Eliana Carbone n.q. di opinionista culturale reggina, che ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i principali artisti del team e cioè: Matteo Bernacchi Frontman e uno dei leader del gruppo, Chiara Castaldi la vocalist e il DJ Alex Spagnoli.

Matteo Bernacchi ha riferito che Ritmo 90 è un gruppo nato dall’esigenza dei ricordi, l’esigenza di tornare indietro a quei tempi in cui le discoteche avevano un’identità vera e propria e soprattutto la vita veniva vissuta in maniera più leggera. Chiara Castaldi invece ha sottolineato che l’emozione che lei prova quando sale sul palco è grande perché oltre al divertimento c’è la bellezza del cantare qualsiasi canzone e quando si cantano quelle degli anni 90 si sbloccano ricordi ed è come fare un viaggio indietro nel tempo per cui è un flashback che comporta oltre al divertimento un po’ la lacrimuccia dei tempi bellissimi degli anni Novanta.

Alex Spagnoli ha invece dichiarato: “noi suoniamo tutti i più grandi successi degli anni Novanta e la scaletta, la playlist viene comunque assemblata in base anche al ritmo della musica che proponiamo e cerchiamo di creare sempre“.

Il concerto si è svolto con una bella coreografia, tanti effetti speciali e tantissime persone vi hanno partecipato in un grande spiazzo adiacente alla spiaggia della Marina di Gallico, che si affaccia sullo Stretto di Messina. Alla fine della serata l’Avv. Eliana Carbone ha espresso la sua profonda emozione per il ricordo di quegli anni Novanta attraverso la musica, attraverso la dance piena di energia e, a suo avviso, sicuramente un’idea indovinata ed apprezzata dalla gente.