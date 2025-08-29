Futura, Humberto Honorio rilancia per la nuova stagione. “ripartiamo con la stessa grinta”

StrettoWeb

Con l’umiltà e la determinazione che lo caratterizzano, Humberto Honorio, allenatore-giocatore della Polisportiva Futura, ha aperto la presentazione della nuova stagione, tracciando la rotta che la squadra intende seguire. Con nove scudetti vinti, un palmares da urlo ed una stagione, l’ennesima, da cineteca, il brasiliano vuole ancora fare bene. Il punto di partenza è chiaro e non ammette dubbi: sarà la grinta della scorsa annata a fare da faro. “Dobbiamo ripartire da come abbiamo finito – ha spiegato Honorio – con lo stesso entusiasmo di volere ancora continuare a fare bene, di continuare a divertirci. L’anno scorso abbiamo fatto una buona stagione, no? Eravamo tutti tranquilli alla fine perché abbiamo dato il nostro meglio. Quindi dobbiamo ripartire da come abbiamo finito e riprovare a riconfermare la nostra stagione”.

I nuovi giovani e la competitività del campionato

Una filosofia di gruppo che rimarrà la bussola della Futura anche per i prossimi mesi. Alla domanda su cosa aspettarsi dalla squadra sul rettangolo di gioco, la risposta del brasiliano è stata immediata: “Con la stessa identica grinta dell’anno scorso, con la stessa voglia”. Un progetto che si costruirà anche attendendo il ritorno dei pilastri della rosa. “Stiamo aspettando Jean Cividini, il nostro capitano, Simone Minnella, Antonio Pannuti e Gabriele Squillaci, non vediamo l’ora di averli con noi”. La squadra si rinnova anche con l’ingresso di nuovi giovani, tra cui il giovane Pedro Mendes che arriva dalla L84, società piemontese che milita in massima serie, un ragazzo che sogna di seguire le sue orme. “È bello, eh? – commenta con un sorriso – Diciamo che essere un esempio per ragazzi è una bella cosa. Speriamo che arrivino per darci una mano, no? Con la stessa grinta che abbiamo messo l’anno scorso”.

La consapevolezza, però, è che la strada sarà in salita. Il campionato che attende la Futura sembra essere più competitivo che mai. “Sì, quest’anno sarà un campionato ancora più difficile – avverte Honorio – perché sono in squadre più attrezzate, si sono rinforzate quasi tutte, no, quelle diciamo [in zona] 5-6. Quindi sarà un campionato più difficile”. Una sfida ardua, dunque, che la Polisportiva Futura affronterà puntando sul suo assetto più forte: lo spirito di gruppo, la grinta e la voglia di divertirsi che hanno reso la sua stagione precedente così positiva. Con Honorio, il suo talento e la sua materia grigia, sia in panchina, accanto al suo compagno di sempre Tonino Martino, che in campo, la squadra ha già le idee chiare su chi vuole essere.