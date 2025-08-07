Futura, Angelo Saccà confermato direttore tecnico

StrettoWeb

Angelo Saccà resta in sella al progetto tecnico Polisportiva Futura. L’esperto allenatore reggino, vero e proprio simbolo del Futsal calabrese e non solo, è stato confermato nel ruolo nevralgico di Direttore Tecnico della società gialloblù. La sua leadership e la sua competenza saranno fondamentali per implementare il lavoro dei mister Humberto Honorio e Tonino Martino, pronti a lasciare il segno, ancora una volta, nel campionato di A2 Elite.

Un uomo con la U maiuscola, anima positiva e propositiva del movimento, Saccà continuerà a essere il punto di riferimento tecnico della squadra, dispensando strategie e linee guida nella stagione che vedrà la formazione giallo-blu calcare i parquet di tutta Italia.

Una scommessa iniziata quattordici anni fa, quando, chiamato dal Presidente Nino Mallamaci per guidare la società in Serie D con il ruolo di capo allenatore, contribuì alla crescita esponenziale della Polisportiva Futura, culminata con la vittoria di quel campionato e con l’ascesa verso i livelli nazionali e con il ruolo, ormai consolidato di massima espressione del futsal in tutta l’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Il suo bagaglio esperienziale è stato determinante per consolidare il marchio Futura a livello tricolore, e la sua conferma rappresenta un ulteriore tassello verso nuovi traguardi. Siamo certi che il suo apporto, fatto di sostanza, dedizione e consigli quotidiani, continuerà a essere un faro per il progetto gialloblù“, afferma la Futura.