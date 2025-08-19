Futura, Andrea Ramondino confermato in prima squadra

StrettoWeb

La Futura comunica la conferma ufficiale di Andrea Ramondino nel roster della prima squadra che disputerà il campionato di Serie A2 Elite nella stagione 2025/2026. “Il giovane portiere, classe 2007, rappresenta un orgoglio per il club e ha già avuto modo di integrarsi con il gruppo durante la scorsa stagione, alternando impegni con l’Under 19, vittoriosa con un concreto titolo regionale, ad allenamenti e convocazioni con la prima squadra”.

“Andrea Ramondino, nativo di Bagnara Calabra, ha mostrato notevoli progressi nel corso della stagione, emergendo come una delle sorprese più positive della selezione Under e guadagnando consensi a raffica. Ramondino ha rappresentato il club nelle selezioni giovanili azzurre, distinguendosi in particolare nella Future Cup di Cesena lo scorso giugno, dove ha contribuito in maniera decisiva al successo della selezione Sud. La Futura prosegue così la sua tradizione di valorizzazione dei giovani talenti, confermando la fiducia in un calcettista di grande prospettiva, pronto a farsi valere anche nel secondo campionato d’Italia”.